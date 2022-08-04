В ДНР заявили, что союзные силы выбили ВСУ с окраин Марьинки
Заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале заявил, что на нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения.
По его словам, есть успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска, также союзные силы выбили украинских военнослужащих с южной окраины Марьинки.
Он отметил, что под контролем ДНР находится половина посёлка Пески.
«Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки... Шансов сдаться у бойцов ВСУ всё меньше», — заключил Безсонов.
Ранее группа украинских военных сдалась в плен Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) в пригороде Донецка, сообщает «Свободная пресса».
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