В украинских беспилотниках обнаружили батарейки для марсианской программы НАСА

В украинских FPV-дронах, которые достались российским военным в качестве трофеев, специалисты обнаружили аккумуляторы, применяемые НАСА в марсианской программе. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

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«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА», – заявил он и предположил, что в ВСУ дрон собирали при поддержке американских партнеров и рассчитывали использовать в зимнее время.

Также в трофейных беспилотниках специалисты обнаружили алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе НАСА.

Ранее военнослужащие России уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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