«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА», – заявил он и предположил, что в ВСУ дрон собирали при поддержке американских партнеров и рассчитывали использовать в зимнее время.

Также в трофейных беспилотниках специалисты обнаружили алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе НАСА.

Ранее военнослужащие России уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ».

