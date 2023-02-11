В Telegram появилось видео подрыва моста в Одесской области беспилотником

Видео с подрывом моста в Одесской области Украины опубликовал Telegram-канал Shot.

Шойгу заявил, что российские войска продолжают перемалывать поставляемое Киеву вооружение

В момент съемки взрываются опоры разводного моста в поселке Затока беспилотным водным аппаратом.

Уточняется, что мост использовался для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) техникой и боеприпасами.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил НСН о наличии у России плана по уничтожению военной техники НАТО, которую готовятся передать Украине.

«Они получат по заслугам, говорю ответственно, как военный. У нас есть план, не буду говорить какой. Проработаем вопрос об уничтожении средств на платформах, разгрузочных площадках... Всё будем жечь, уничтожать», - пригрозил депутат.

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Фото: кадр из видео TV 2/Bornholm
ТЕГИ:БеспилотникиВзрывмост
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