В Telegram появилось видео подрыва моста в Одесской области беспилотником
Видео с подрывом моста в Одесской области Украины опубликовал Telegram-канал Shot.
В момент съемки взрываются опоры разводного моста в поселке Затока беспилотным водным аппаратом.
Уточняется, что мост использовался для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) техникой и боеприпасами.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил НСН о наличии у России плана по уничтожению военной техники НАТО, которую готовятся передать Украине.
«Они получат по заслугам, говорю ответственно, как военный. У нас есть план, не буду говорить какой. Проработаем вопрос об уничтожении средств на платформах, разгрузочных площадках... Всё будем жечь, уничтожать», - пригрозил депутат.
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