В Судже и окрестностях нашли около 100 пропавших без вести россиян

В Курской области найдены около 100 россиян, которые числились пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы МЧС России Юрия Мезинова.

Из Суджи вывезли 68 человек

По его словам, это стало известно после освобождения ряда населенных пунктов региона.

Ранее стало известно, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP/TASS
ТЕГИ:Российская АрмияКурская Область

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