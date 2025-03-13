В Судже и окрестностях нашли около 100 пропавших без вести россиян
13 марта 202503:01
В Курской области найдены около 100 россиян, которые числились пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы МЧС России Юрия Мезинова.
По его словам, это стало известно после освобождения ряда населенных пунктов региона.
Ранее стало известно, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru