В Судже и окрестностях нашли около 100 пропавших без вести россиян

Трамп обнародовал план по урегулированию конфликта на Украине Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой МУС арестовал экс-президента Филиппин Дутерте Массовое ДТП с шестью авто произошло в центре Москвы Россиянин Аристархов стал семикратным чемпионом Европы по стрельбе