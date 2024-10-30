СМИ: Байден призвал ВСУ атаковать военных КНДР

Украина должна нанести удар по северокорейским войскам. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил президент США Джо Байден.

Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО

По его словам, украинские военные должны атаковать военных КНДР, если они войдут на территорию Украины, чтобы сражаться на стороне России.

Также Байден утвердительно ответил на вопрос, обеспокоен ли тем, что северокорейские войска находятся на территории России.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что имеются доказательства того, что военные КНДР находятся в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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