СМИ: Байден призвал ВСУ атаковать военных КНДР

По его словам, украинские военные должны атаковать военных КНДР, если они войдут на территорию Украины, чтобы сражаться на стороне России.

Также Байден утвердительно ответил на вопрос, обеспокоен ли тем, что северокорейские войска находятся на территории России.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что имеются доказательства того, что военные КНДР находятся в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

