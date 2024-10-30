СМИ: Байден призвал ВСУ атаковать военных КНДР
30 октября 202416:48
Украина должна нанести удар по северокорейским войскам. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил президент США Джо Байден.
По его словам, украинские военные должны атаковать военных КНДР, если они войдут на территорию Украины, чтобы сражаться на стороне России.
Также Байден утвердительно ответил на вопрос, обеспокоен ли тем, что северокорейские войска находятся на территории России.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что имеются доказательства того, что военные КНДР находятся в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России
- Худрук Госоркестра Чижевский сообщил о нехватке финансирования
- В Россию стали поставлять сливочное масло из Турции
- Учитель объяснил, почему его дочь Анна Пересильд не появится в сериале «Плевако»
- Минфин США ввел санкции против российского производителя шин «Кордиант»
- Английский ФК «Шеффилд Уэнсдей» начал играть в футболках с надписью MOCKBA
- Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз
- Илон Маск заявил, что Википедия «сломалась» после инцидента с Трампом
- В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнения
- Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в Польше
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru