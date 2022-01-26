В США выяснили, сколько ВМС Украины продержатся в бою с Россией

По его мнению, это объясняется значительным преимуществом российской армии на море и в воздухе, однако у ВМС Украины есть шанс оказать сопротивление.

Экс считает, что украинским морякам нужно выдержать бомбардировки, ни в коем случае не капитулировать, а также постараться организовать фланговую контратаку.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия «не будет атаковать, нападать и вторгаться на Украину».

