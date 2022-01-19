Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, сообщает РИА Новости.
В ходе выступления на площадке клуба «Валдай» он подчеркнул, что Москва не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Киева.
«Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», - заключил дипломат.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Россия не проводит никаких серьезных действий, которые говорили бы о подготовке к большой войне на Украине.
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