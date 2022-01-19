Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, сообщает РИА Новости.

Рябков считает, что действия США и НАТО повторяют «Карибский кризис»

В ходе выступления на площадке клуба «Валдай» он подчеркнул, что Москва не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Киева.

«Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», - заключил дипломат.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Россия не проводит никаких серьезных действий, которые говорили бы о подготовке к большой войне на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВойнаУкраинаРоссияМИД РФСергей Рябков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры