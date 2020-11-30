В США сообщили о превосходстве вторгшегося в воды РФ эсминца
Эсминец «Джон Маккейн» ВМФ США превосходит по своим показателям большой противолодочный российский корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155, сообщил американский журнал Popular Mechanics.
Автор статьи утверждает, что «Джон Маккейн» «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем «Адмирал Виноградов».
Ранее американский эсминец вошел в российские воды, но был вытеснен кораблем «Адмирал Виноградов», пишет «Газета.ру». США заявили, что их эсминец не был «изгнан» с территории какой-либо страны.
Военные эксперты в эфире НСН ранее назвали незаконное пересечение водных границ России недопустимым, но признали превосходство американского флота над российским. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в частности отметил, что у «Джона Маккейна» на борту до 80 крылатых ракет, которые может их выпустить за несколько минут, а у российских катеров до восьми ракет на борту.
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