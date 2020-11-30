В США сообщили о превосходстве вторгшегося в воды РФ эсминца

Автор статьи утверждает, что «Джон Маккейн» «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем «Адмирал Виноградов».

Ранее американский эсминец вошел в российские воды, но был вытеснен кораблем «Адмирал Виноградов», пишет «Газета.ру». США заявили, что их эсминец не был «изгнан» с территории какой-либо страны.

Военные эксперты в эфире НСН ранее назвали незаконное пересечение водных границ России недопустимым, но признали превосходство американского флота над российским. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в частности отметил, что у «Джона Маккейна» на борту до 80 крылатых ракет, которые может их выпустить за несколько минут, а у российских катеров до восьми ракет на борту.

