МИД РФ назвал провокацией вторжение эсминца США в российские воды

Министерство иностранных дел России считает вторжение в территориальные воды РФ американского эсминца «Джон Маккейн» провокацией, направленной на нарушение мира и порядка. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

По данным МИД, корабль ВМС США осознанно нарушил требования о соблюдении норм международного права и российского законодательства о мирном проходе через территориальное море России. В ведомстве считают, что американская сторона намеревалась «поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого».

По заявлению МИД, подобными действиями США сознательно идут на обострение отношений с Россией, подтверждая, что предпочитают силовые методы отстаивания своих внешнеполитических позиций.

Дипломатическое ведомство призвало американскую сторону в дальнейшем «воздержаться от подобных авантюр», оставив за РФ право на ответные действия.

Эсминец ВМС США 24 ноября на 2 километра углубился за линию морской границы России в заливе Петра Великого. Корабль РФ «Адмирал Виноградов» предупредил американский экипаж о недопустимости подобных действий и пригрозил таранным манёвром. После предупреждений «Джон Маккейн» вышел в нейтральные воды. В Седьмом флоте США заявили, что залив Петра Великого не является территориальными водами России, и эсминец выполнял операцию «по обеспечению свободы судоходства США».

