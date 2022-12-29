Полковник США: От Украины почти ничего не останется
Поддержка Украины со стороны стран Запад не поможет спасти ее от поражения и потери новых территорий. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
«Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход», - сказал он.
Макгрегор отметил, что попытки Белого дома и европейских лидеров спасти положение президента Украины Владимира Зеленского заранее обречены на провал. Он подчеркнул, что больше невозможно будет скрывать катастрофическое положение армии Украины «на полях сражений».
Ранее профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy заявил, что Соединенные Штаты недооценивают угрозу провала на Украине в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Кадыров опроверг слухи о своей болезни
- Кадыров заявил о подготовке к второму этапу операции «Возмездие» на Украине
- Кадыров принял извинения папы римского за слова о жестокости чеченцев
- СМИ: Криштиану Роналду получил предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов
- Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля
- Новак: в Москве готовы поддержать транзит нефти из Казахстана по нефтепроводу «Дружба»
- Кадыров пообещал никогда не баллотироваться в президенты России
- Путин на период СВО отменил публикацию деклараций о доходах силовиков и чиновников
- Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии после падения на ее территории ракеты
- Полковник США: От Украины почти ничего не останется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru