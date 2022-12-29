Полковник США: От Украины почти ничего не останется

Поддержка Украины со стороны стран Запад не поможет спасти ее от поражения и потери новых территорий. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

В США описали будущее Украины цитатой из «Анны Карениной»

«Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход», - сказал он.

Макгрегор отметил, что попытки Белого дома и европейских лидеров спасти положение президента Украины Владимира Зеленского заранее обречены на провал. Он подчеркнул, что больше невозможно будет скрывать катастрофическое положение армии Украины «на полях сражений».

Ранее профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy заявил, что Соединенные Штаты недооценивают угрозу провала на Украине в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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