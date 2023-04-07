В Совете Федерации дали прогноз о начале украинского контрнаступления

Вооруженные силы Украины начнут свое контрнаступление не раньше мая и не позже октября. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, сообщает РИА Новости.

По его словам, только в этот период их западная техника сможет пройти по дорогам страны.