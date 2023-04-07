В Совете Федерации дали прогноз о начале украинского контрнаступления
Вооруженные силы Украины начнут свое контрнаступление не раньше мая и не позже октября. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, сообщает РИА Новости.
По его словам, только в этот период их западная техника сможет пройти по дорогам страны.
Он подчеркнул, что Киев вынужден ждать, так как американские, британские и немецкие танки не приспособлены работать при распутице.
«Мы готовы к любым вызовам со стороны противника, нас не запугать и не принудить к не выгодному для России миру на условиях Украины», - добавил сенатор.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил сроки начала наступления ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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