Президент Ирана: Запад будет сталкивать Ближнего Востока друг с другом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что западные страны будут сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, чтобы обеспечить себе стабильные поставки нефти. Об этом сообщает иранское агентство SNN.
По словам Пезешкиана, персидский залив является ключевым регионом для поставок энергоресурсов и в случае их прекращения все западные страны окажутся парализованы. Пезешкиан добавил, что они готовы на все, чтобы забрать энергоресурсы из региона по выгодной для них цене.
«Они хотят забрать нашу нефть и дать нам оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом», - заключил Пезешкиан.
Ранее стало известно, что для крупнейших покупателей саудовской нефти в Азии цена за баррель вырастет на 20 центов с июня 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru