Президент Ирана: Запад будет сталкивать Ближнего Востока друг с другом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что западные страны будут сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, чтобы обеспечить себе стабильные поставки нефти. Об этом сообщает иранское агентство SNN.

Саудовская Аравия подняла цены на нефть для азиатских покупателей на 20 центов

По словам Пезешкиана, персидский залив является ключевым регионом для поставок энергоресурсов и в случае их прекращения все западные страны окажутся парализованы. Пезешкиан добавил, что они готовы на все, чтобы забрать энергоресурсы из региона по выгодной для них цене.

«Они хотят забрать нашу нефть и дать нам оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом», - заключил Пезешкиан.

Ранее стало известно, что для крупнейших покупателей саудовской нефти в Азии цена за баррель вырастет на 20 центов с июня 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Ближний ВостокПрезидентИран

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