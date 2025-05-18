Президент Ирана: Запад будет сталкивать Ближнего Востока друг с другом

По словам Пезешкиана, персидский залив является ключевым регионом для поставок энергоресурсов и в случае их прекращения все западные страны окажутся парализованы. Пезешкиан добавил, что они готовы на все, чтобы забрать энергоресурсы из региона по выгодной для них цене.

«Они хотят забрать нашу нефть и дать нам оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом», - заключил Пезешкиан.

Ранее стало известно, что для крупнейших покупателей саудовской нефти в Азии цена за баррель вырастет на 20 центов с июня 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

