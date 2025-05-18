Роскачество: В салонах сотовой связи могут тайно оформить сим-карту на клиента

По данным специалистов Роскачества, при оформлении новой сим-карты или смене тарифного плана потребитель может незаметно для себя столкнуться с подключением дополнительных услуг — в том числе на его имя могут оформить ещё одну сим-карту. Как отмечают эксперты, такие ситуации встречаются нередко и зачастую являются частью корпоративных стратегий компаний по наращиванию продаж. При этом сотрудники салонов могут объяснить произошедшее технической ошибкой или предложить это как специальное предложение.

Кроме того, консультанты часто навязывают клиентам, особенно пожилым людям, платные дополнительные услуги — например, платную активацию сим-карты или настройку телефона. На самом деле эти услуги зачастую не нужны, однако они значительно увеличивают финальную стоимость заказа.

В Роскачестве также отметили, что недобросовестные сотрудники могут включать в чек ненужные товары при оформлении кредита или рассрочки. Кроме того, документы часто скрывают или сворачивают, что затрудняет обнаружение подобных действий, а в случае выявления несанкционированных начислений вернуть деньги становится крайне сложно.

Ранее НСН сообщал, что мошенники начали рассылать гражданам сообщения о проверке графика отключений горячей воды якобы от имени управляющих компаний, муниципальных служб или сервисов госуслуг.

