Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать рекорд Заборского

В IAU заявили, что выступления российских и белорусских спортсменов под национальными флагами не могут быть признаны официальными. В организации отметили, что опираются на положение правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), регулирующее участие спортсменов из этих стран.

Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» 4 мая. Он стал единственным участником соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров. Российский спортсмен пробежал 1047,5 км за шесть суток, опередив ближайшего соперника на 76 км и завершал дистанцию с российским флагом в руках. Иван побил рекорд в 1045 км и пробежал еще два километра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

