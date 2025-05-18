Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать рекорд Заборского
Международная ассоциация ультрабегунов International association of ultrarunners (IAU) отказалась признать рекорд российского спортсмена Ивана Заборского. Об этом сообщается на сайте организации.
В IAU заявили, что выступления российских и белорусских спортсменов под национальными флагами не могут быть признаны официальными. В организации отметили, что опираются на положение правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), регулирующее участие спортсменов из этих стран.
Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» 4 мая. Он стал единственным участником соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров. Российский спортсмен пробежал 1047,5 км за шесть суток, опередив ближайшего соперника на 76 км и завершал дистанцию с российским флагом в руках. Иван побил рекорд в 1045 км и пробежал еще два километра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru