Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать рекорд Заборского

Международная ассоциация ультрабегунов International association of ultrarunners (IAU) отказалась признать рекорд российского спортсмена Ивана Заборского. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянин выиграл ультрамарафон во Франции, пробежав более тысячи километров

В IAU заявили, что выступления российских и белорусских спортсменов под национальными флагами не могут быть признаны официальными. В организации отметили, что опираются на положение правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), регулирующее участие спортсменов из этих стран.

Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции» 4 мая. Он стал единственным участником соревнования, который преодолел дистанцию более тысячи километров. Российский спортсмен пробежал 1047,5 км за шесть суток, опередив ближайшего соперника на 76 км и завершал дистанцию с российским флагом в руках. Иван побил рекорд в 1045 км и пробежал еще два километра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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