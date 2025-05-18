Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа. Об этом сообщают РИА Новости.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ говорится, что израильские войска начали масштабные наземные операции по всей северной и южной части сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона».
Ранее сегодня на юге сектора Газа обнаружили тело главы палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара в туннеле под городом Хан-Юнис.
13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни израильская армия полностью сосредоточится на завершении военной операции в секторе Газа. По его словам, это должно привести к окончательному разгрому радикального движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»
- Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать рекорд Заборского
- Актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной на стадионе
- Представителя РФ на «Интервидении» объявят 19 мая
- Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в Газе
- Роскачество: В салонах сотовой связи могут тайно оформить сим-карту на клиента
- Президент Ирана: Запад будет сталкивать Ближнего Востока друг с другом
- Мантуров допустил возвращение зарубежных брендов ради конкуренции
- «Спартак» на выезде победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
- IFFHS признала Яшина лучшим вратарем в истории футбола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru