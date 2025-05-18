Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа. Об этом сообщают РИА Новости.

СМИ: Тело главы ХАМАС нашли в туннеле под Хан-Юнисом в секторе Газа

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ говорится, что израильские войска начали масштабные наземные операции по всей северной и южной части сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона».

Ранее сегодня на юге сектора Газа обнаружили тело главы палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара в туннеле под городом Хан-Юнис.

13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни израильская армия полностью сосредоточится на завершении военной операции в секторе Газа. По его словам, это должно привести к окончательному разгрому радикального движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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