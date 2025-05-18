Актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной на стадионе

Известный российский актёр Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць прямо на стадионе перед футбольным матчем «Динамо» - «Акрон». Об этом сообщает официальный Telegram-канал «ФК Динамо Москва».

Актер Павел Деревянко сыграет за московский ФК «Динамо»

«Поздравляем и желаем счастья динамовской семье», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Уточняется, что предложение было сделано на «ВТБ-Арене» в Москве.

Актёр вышел на футбольное поле, а затем пригласил к себе свою девушку. После романтического признания он сделал ей предложение руки и сердца. Девушка смущённо ответила согласием.

Павел Деревянко известен как давний болельщик московского «Динамо» и даже играл за «Динамо» в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал» в ноябре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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