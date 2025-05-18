Актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной на стадионе
Известный российский актёр Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць прямо на стадионе перед футбольным матчем «Динамо» - «Акрон». Об этом сообщает официальный Telegram-канал «ФК Динамо Москва».
«Поздравляем и желаем счастья динамовской семье», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
Уточняется, что предложение было сделано на «ВТБ-Арене» в Москве.
Актёр вышел на футбольное поле, а затем пригласил к себе свою девушку. После романтического признания он сделал ей предложение руки и сердца. Девушка смущённо ответила согласием.
Павел Деревянко известен как давний болельщик московского «Динамо» и даже играл за «Динамо» в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал» в ноябре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер клавишник группировки «Ленинград» и МакSим Дмитрий Иванов
- Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»
- Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать рекорд Заборского
- Актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной на стадионе
- Представителя РФ на «Интервидении» объявят 19 мая
- Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в Газе
- Роскачество: В салонах сотовой связи могут тайно оформить сим-карту на клиента
- Президент Ирана: Запад будет сталкивать Ближнего Востока друг с другом
- Мантуров допустил возвращение зарубежных брендов ради конкуренции
- «Спартак» на выезде победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru