В армии РФ не зафиксировано случаев заражения COVID-19

В Вооружённых силах России не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, он подчеркнул, что 12 марта Министерство обороны создало оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах коронавирусной инфекции. Им руководит заместитель министра обороны Руслан Цаликов, пишет RT.