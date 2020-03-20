В армии РФ не зафиксировано случаев заражения COVID-19
В Вооружённых силах России не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу.
Кроме того, он подчеркнул, что 12 марта Министерство обороны создало оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах коронавирусной инфекции. Им руководит заместитель министра обороны Руслан Цаликов, пишет RT.
Ранее стало известно, что весеннюю призывную кампанию в России решили не переносить. Шойгу добавил, что призыв на военную службу пройдет с 1 апреля по 15 июля.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН ранее отметил целесообразность переноса весеннего призыва. По его словам, данная мера будет не лишней, так как призыв сопряжен с массовыми скоплениями людей. Собеседник НСН добавил, что перенос сроков призыва никак не повлияет на длительность службы призвавшихся ранее граждан.
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