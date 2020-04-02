«Парад Победы должен состояться!» Союз ветеранов надеется, что коронавирус утихнет к 9 мая
Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН рассказал, что понимает причины, по которым может состояться перенос Парада, но надеется, что к маю эпидемия пройдет.
В Минобороны опровергли планы перенести парад Победы 9 мая в Москве. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, подготовка к мероприятию «идет по плану». Очередная парадная тренировка прошла 1 апреля. Менять дату и формат парада не планируется, пишет Лента.ру. Со всеми участниками мероприятия проводятся «беспрецедентные меры профилактики» во избежание заболеваний личного состава. Конашенков также отметил, что «люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота».
Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев рассказал НСН, что для многих участников Великой Отечественной войны участие в параде Победы - это огромная радость, которую не хотелось бы у них отнимать.
«Для нас, ветеранов, особенно для участников Великой Отечественной Войны, которые еще живы, которые могут порадоваться великому празднику, это очень важно. Все готовятся, готовятся субъекты, города-герои, города воинской славы. В регионах, где спланированы и будут проводиться парады, подготовка идет полным ходом. Но вмешался вирус. Возможно, конечно, провести парад без народа, но это означает отобрать радость - таково мнение всех ветеранов. По телевизору смотреть - это совершенно не то. Все зависит, как мы справимся с этим коронавирусом. Осенью тоже вариант - окончание Второй мировой войны. Все эти варианты могут быть, но… У нас есть Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации. Это его прерогатива. А мы будем рады любому варианту. Но то, что парад должен быть - это вне сомнения. Это 75 лет Победы. Больше такого праздника для ветеранов уже, наверное, никогда не будет. Да не наверное, а точно», - сказал он.
Ранее издание РБК написало, что коронавирус может скорректировать планы по проведению парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Сообщалось, что властями даже был рассмотрен вариант переноса парада на осень и приурочить мероприятие к окончанию Второй мировой войны — во всем мире эта дата отмечалась 2 сентября.
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