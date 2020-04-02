«Парад Победы должен состояться!» Союз ветеранов надеется, что коронавирус утихнет к 9 мая

«Для нас, ветеранов, особенно для участников Великой Отечественной Войны, которые еще живы, которые могут порадоваться великому празднику, это очень важно. Все готовятся, готовятся субъекты, города-герои, города воинской славы. В регионах, где спланированы и будут проводиться парады, подготовка идет полным ходом. Но вмешался вирус. Возможно, конечно, провести парад без народа, но это означает отобрать радость - таково мнение всех ветеранов. По телевизору смотреть - это совершенно не то. Все зависит, как мы справимся с этим коронавирусом. Осенью тоже вариант - окончание Второй мировой войны. Все эти варианты могут быть, но… У нас есть Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации. Это его прерогатива. А мы будем рады любому варианту. Но то, что парад должен быть - это вне сомнения. Это 75 лет Победы. Больше такого праздника для ветеранов уже, наверное, никогда не будет. Да не наверное, а точно», - сказал он.

Ранее издание РБК написало, что коронавирус может скорректировать планы по проведению парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Сообщалось, что властями даже был рассмотрен вариант переноса парада на осень и приурочить мероприятие к окончанию Второй мировой войны — во всем мире эта дата отмечалась 2 сентября.

