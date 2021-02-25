В СК сообщили о сокращении числа дезертиров в армии

Число военных, разыскиваемых за самовольное оставление воинской части, в России в 2020 году уменьшилось более чем на 10%. Об этом сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

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За прошлый год были найдены 288 военнослужащих, самовольно оставивших свою воинскую часть, передает РИА Новости. Из них 115 человек самостоятельно прибыли в военные следственные органы СК, а 173 задержаны в ходе розыскных мероприятий.

В ведомстве отметила, что «результатом работы в 2020 году стало снижение на 10,3% количества военнослужащих, разыскиваемых за самовольное оставление военной службы», отмечает RT.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН накануне заявил, что отменять призыв пока преждевременно, однако Россия всё быстрее движется к контрактной армии. Так он прокомментировал высказывание актера Дмитрия Нагиева, который раскритиковал систему обязательной военной службы и назвал проведенное в армии время бесполезным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДезертирРоссийская Армия
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