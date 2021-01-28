Защита Шамсутдинова обжаловала приговор
Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осуждённого на 24,5 года колонии строго режима за расстрел восьми сослуживцев в воинской части Забайкальского края, обжаловала приговор.
Об этом говорится на сайте Второго восточного окружного военного суда, передает RT.
ЧП произошло в октябре 2019 года. Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев, еще двое были ранены.
Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в эфире НСН ранее назвала приговор Шамсутдинову неоправданной жестокостью.
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