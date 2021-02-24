Военный эксперт назвал настоящую причину призыва в армию

«Я сторонник того, чтобы проходящие срочную службу оставались и занимали в армии различные должности. Я уж не говорю, что в случае какой-либо опасности для России мы должны, безусловно, опираться и на профессиональную армию, и на срочников. В последующем из них сформируется мобилизационный резерв. Стоит отметить, что и сейчас на профессиональную службу переходят контрактники, которые начинают осознавать свой долг и предназначение», - отметил парламентарий.

В свою очередь, военный историк Евгений Норин в эфире НСН уточнил, что отмена призыва – это идеал, по дороге к которому возникают новые проблемы.

«Численность контрактников последовательно наращивается, сейчас их уже больше, чем срочников. Этот тренд устойчив, он продолжится. Но контрактник – это целая инфраструктура: денежное довольствие, участие в льготных программах типа ипотеки. Контрактника нужно обеспечивать. Как легко догадаться, у армии своих денег нет, это всё отчисления из государственного бюджета. Поэтому для отмены призыва надо наращивать расходы на оборону, а с деньгами в стране сейчас не всё хорошо. Другой вариант - перераспределять средства внутри имеющегося военного бюджета. Если это и будет происходить, то плавно», - считает он.

Норин также заявил, что единственное преимущество армии по призыву – это возможность поставить под ружье огромное количество людей.

«У России своя специфика. Страна очень большая, поэтому и армия большая, мы от этого никуда не уйдем. Какие-то подразделения нужно держать на всех направлениях, очень много народа отнимает флот, авиация, ПВО. Кто-то еще должен заниматься неквалифицированной работой, например, стоять в карауле. В силу этого переход на чисто контрактную армию идет не быстро», - заключил военный историк.

Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил НСН, что нынешняя служба в армии больше похожа на курорт, чем на школу жизни для молодых людей.

