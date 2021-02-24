Военный эксперт назвал настоящую причину призыва в армию
Депутат Госдумы и военный эксперт оценили в эфире НСН перспективы перехода на полностью профессиональную армию в России.
Отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поводом для реакции Кремля стало высказывание актера Дмитрия Нагиева, который раскритиковал систему обязательной военной службы и назвал проведенное в армии время бесполезным.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что отменять призыв пока преждевременно, однако Россия всё быстрее движется к контрактной армии.
«Я сторонник того, чтобы проходящие срочную службу оставались и занимали в армии различные должности. Я уж не говорю, что в случае какой-либо опасности для России мы должны, безусловно, опираться и на профессиональную армию, и на срочников. В последующем из них сформируется мобилизационный резерв. Стоит отметить, что и сейчас на профессиональную службу переходят контрактники, которые начинают осознавать свой долг и предназначение», - отметил парламентарий.
В свою очередь, военный историк Евгений Норин в эфире НСН уточнил, что отмена призыва – это идеал, по дороге к которому возникают новые проблемы.
«Численность контрактников последовательно наращивается, сейчас их уже больше, чем срочников. Этот тренд устойчив, он продолжится. Но контрактник – это целая инфраструктура: денежное довольствие, участие в льготных программах типа ипотеки. Контрактника нужно обеспечивать. Как легко догадаться, у армии своих денег нет, это всё отчисления из государственного бюджета. Поэтому для отмены призыва надо наращивать расходы на оборону, а с деньгами в стране сейчас не всё хорошо. Другой вариант - перераспределять средства внутри имеющегося военного бюджета. Если это и будет происходить, то плавно», - считает он.
Норин также заявил, что единственное преимущество армии по призыву – это возможность поставить под ружье огромное количество людей.
«У России своя специфика. Страна очень большая, поэтому и армия большая, мы от этого никуда не уйдем. Какие-то подразделения нужно держать на всех направлениях, очень много народа отнимает флот, авиация, ПВО. Кто-то еще должен заниматься неквалифицированной работой, например, стоять в карауле. В силу этого переход на чисто контрактную армию идет не быстро», - заключил военный историк.
Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил НСН, что нынешняя служба в армии больше похожа на курорт, чем на школу жизни для молодых людей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- В Госдуме пообещали не преследовать представителей ЛГБТ
- Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зарегистрировали в Финляндии
- «Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса в «Спартак»
- В Москве генерал-лейтенант получил штраф за мошенничество с жильем
- На российском сегменте МКС может быть три места утечки воздуха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru