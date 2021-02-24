«Бесцельно потраченное время». Нагиев выступил против призыва в армию

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию «Аргументы и факты» раскритиковал обязательную службу в армии в России.

По словам актера, это бесцельно потраченное время. Это могло дать некую закалку, но ее лучше было бы получить в библиотеке и в спортзале, отметил актер и вспомнил про дедовщину в свое время.

«Против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами», - отметил он и добавил, что это отвратительно и унижает достоинство человека.

В Кремле в связи с этим уже заявили, что срочную службу в армии отменять не будут, передает Ura.ru.

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что в российской армии, по его мнению, произошел «большой спад дедовщины благодаря командованию воинских частей и Минобороны».

В свою очередь экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, что дедовщина в российской армии присутствует и искоренить ее невозможно. Ею можно управлять, ее можно профилактировать, но она снова появляется.

