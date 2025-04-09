В Ростовской области обезвредили БПЛА, запутавшийся в бельевых веревках

Саперы обезвредили беспилотник, который застрял на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, разрушений нет, никто не пострадал.

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Дрон ВСУ запутался в веревках в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74. Из-за угрозы детонации жильцов эвакуировали. Их отправили в пункт временного размещения на базе дома культуры «Молодежный». Занятия первой смены в гимназии в Аксае в среду проведут удаленно, чтобы дети не проходили мимо дома, где был найдет беспилотник.

Слюсарь уточнил, что жителям разрешат вернуться в квартиры после того, как следственные органы завершат работу.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 150 беспилотников ВСУ.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:СпецоперацияРостовская ОбластьБеспилотники

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