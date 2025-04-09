В Ростовской области обезвредили БПЛА, запутавшийся в бельевых веревках
Саперы обезвредили беспилотник, который застрял на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, разрушений нет, никто не пострадал.
Дрон ВСУ запутался в веревках в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74. Из-за угрозы детонации жильцов эвакуировали. Их отправили в пункт временного размещения на базе дома культуры «Молодежный». Занятия первой смены в гимназии в Аксае в среду проведут удаленно, чтобы дети не проходили мимо дома, где был найдет беспилотник.
Слюсарь уточнил, что жителям разрешат вернуться в квартиры после того, как следственные органы завершат работу.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 150 беспилотников ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости в РФ
- В Москве передумали требовать от детей документы для прохода в театр
- Россиянам назвали профессию, которая обеспечит пенсию вдвое выше средней
- В Ростовской области обезвредили БПЛА, запутавшийся в бельевых веревках
- Под Ульяновском сгорела купель святого источника Николая Чудотворца
- СМИ: В России может измениться плата за вывоз мусора
- В аэропорту Франции задержали сотрудницу МИД России
- Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 миллиарда рублей
- США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в хищении 32 млн рублей
- Трамп рассказал о желании стран заключить сделку с США для отмены пошлин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru