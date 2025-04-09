Над Россией уничтожили 158 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 150 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля... перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Так, 67 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 – над Северной Осетией, 11 – над Воронежской областью. Кроме того, десять беспилотников сбили в Курской области, пять – в Белгородской, три – в Крыму, два – в Пензенской области и по одному – в Саратовской, Орловской областях и Ставропольском крае.
Еще семь БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря и шесть дронов – над водами Черного моря.
Ранее в Аксае под Ростовом беспилотник застрял в бельевых веревках в многоквартирном жилом доме, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru