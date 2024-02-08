В «Ростехе» сообщили о работе над обликом новой российской БМП «Манул»
Разработка облика новой российской боевой машины пехоты «Манул» ведется в интересах и совместно с Министерством обороны России. Об этом на выставке World Defense Show 2024, проходящей с 4 по 8 феврале в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
По словам представителей компании, работа над машиной ведется непрерывно, несмотря на существенно увеличившуюся нагрузку по исполнению гособоронзаказа.
В «Высокоточных комплексах» уточнили, что «Манул» могут оснастить турбированным двигателем УТД-32Т.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о десятикратном росте гособоронзаказа с началом СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru