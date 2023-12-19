Глава «Ростеха» заявил о десятикратном росте гособоронзаказа с началом СВО

По его словам, с момента начала спецоперации на Украине объём гособоронзаказа вырос в 10 раз и продолжает расти.

«Это бронетехника практически вся: и танки, и Т-90, и Т-80, и Т-72 вторая модернизация идёт большая», - уточнил он.

Ранее предприятие «Курганмашзавод» в качестве соисполнителя по гособоронзаказу выполнил обязательства по поставкам в армию БМП-2М с боевым модулем «Бережок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

