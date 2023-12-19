Глава «Ростеха» заявил о десятикратном росте гособоронзаказа с началом СВО
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире «Первого канала» заявил, что в настоящее время предприятия по гособоронзаказу выпускают, в основном, бронетехнику и боеприпасы.
По его словам, с момента начала спецоперации на Украине объём гособоронзаказа вырос в 10 раз и продолжает расти.
«Это бронетехника практически вся: и танки, и Т-90, и Т-80, и Т-72 вторая модернизация идёт большая», - уточнил он.
Ранее предприятие «Курганмашзавод» в качестве соисполнителя по гособоронзаказу выполнил обязательства по поставкам в армию БМП-2М с боевым модулем «Бережок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На создателя Mr. Freeman составили протокол о дискредитации армии
- Многодетная семья из Германии получила временное убежище в России
- Глава «Ростеха» заявил о десятикратном росте гособоронзаказа с началом СВО
- Мантуров: Власти одобрили сделку по продаже завода Hyundai в Петербурге
- Суд взыскал с компании Гарика Харламова 736 тысяч рублей
- СМИ: Число вызовов врачей в Москве увеличилось более чем в два раза
- Евросоюз разрешил Словакии экспорт топлива из России
- СМИ: Польский суд признал 14 граждан РФ, Украины и Беларуси виновными в шпионаже
- Mediascope: Сериал «Слово пацана» возглавил ТОП ноября
- Президент Израиля заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru