Минобороны досрочно получило все «Панцири» по гособоронзаказу года
Минобороны России досрочно получило все зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» по гособоронзаказу 2023 года. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
«Конструкторское бюро приборостроения ... досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С"», — указали в организации.
Предприятие продолжает выпускать комплексы сверх графика, пишет RT.
Как отметили в холдинге, «Панцирь» был доработан, эффективность работы ЗРПК по беспилотникам, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности повысилась.
Ранее стало известно, что оборонные предприятия «Ростеха» увеличат производство ракет для комплекса «Кинжал», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru