Минобороны досрочно получило все «Панцири» по гособоронзаказу года

Минобороны России досрочно получило все зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» по гособоронзаказу 2023 года. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Первые российские морские дроны передадут Минобороны до конца года

«Конструкторское бюро приборостроения ... досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С"», — указали в организации.

Предприятие продолжает выпускать комплексы сверх графика, пишет RT.

Как отметили в холдинге, «Панцирь» был доработан, эффективность работы ЗРПК по беспилотникам, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности повысилась.

Ранее стало известно, что оборонные предприятия «Ростеха» увеличат производство ракет для комплекса «Кинжал», напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГособоронзаказВоенная ТехникаРостехМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры