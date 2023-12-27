Чемезов анонсировал появление новой гаубицы «Коалиция» в зоне СВО
Новейшая отечественная гаубица «Коалиция» вскоре появится в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.
«Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы», — отметил Чемезов.
Глава «Ростеха» добавил, что новая гаубица обладает таким «существенным» преимуществом.
По словам Чемезова, испытания оружия уже завершились, развернуто ее серийное производство, пишет «Свободная пресса». Первая опытно-промышленная партия гаубиц поставляется в конце декабря.
Ранее гендиректор «Ростеха» рассказал о создании нового барражирующего боеприпаса «Суперкам» с высокой защитой от систем радиоэлектронной борьбы, напоминает RT.
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