Чемезов анонсировал появление новой гаубицы «Коалиция» в зоне СВО

«Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы», — отметил Чемезов.

Глава «Ростеха» добавил, что новая гаубица обладает таким «существенным» преимуществом.

По словам Чемезова, испытания оружия уже завершились, развернуто ее серийное производство, пишет «Свободная пресса». Первая опытно-промышленная партия гаубиц поставляется в конце декабря.

Ранее гендиректор «Ростеха» рассказал о создании нового барражирующего боеприпаса «Суперкам» с высокой защитой от систем радиоэлектронной борьбы, напоминает RT.

