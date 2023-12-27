Чемезов: В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

«В контуре "Ростеха" создается еще один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе», — отметил глава госкорпорации.

Дрон-камикадзе проходит испытания. Аппарат демонстрирует заложенные технические характеристики, пишет Ura.ru.

Чемезов подчеркнул, что эти беспилотники сложно подавить.

Между тем концерн «Калашников» выполнил план по поставкам военнослужащим дронов-камикадзе «Куб» в текущем году, пишет RT.

