В российской армии восстановят расформированные при Горбачёве полки

В армии России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремнтно-восстановительные батальоны, расформированные в советской армии при Горбачёве. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал генерал-майор Андрей Колотовкин.

По его словам, в этом году в вооружённых силах России уже был сформирован собственный ремонтный батальон, а также инженерный полк.

«В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — отметил Колотовкин.

Добавим, также летом армия России получила понтонный парк нового образца. Он способен развернуть через реку мост длиной 250 метров, пишет RT.

Напомним, большую часть понтонно-мостовых соединений в армии расформировали в 1989 году. Ремонтно-восстановительные подразделения упразднили позже, в 2008 году, при главе Минобороны Анатолии Сердюкове.