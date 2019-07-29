В российской армии восстановят расформированные при Горбачёве полки
В армии России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремнтно-восстановительные батальоны, расформированные в советской армии при Горбачёве. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал генерал-майор Андрей Колотовкин.
По его словам, в этом году в вооружённых силах России уже был сформирован собственный ремонтный батальон, а также инженерный полк.
«В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — отметил Колотовкин.
Добавим, также летом армия России получила понтонный парк нового образца. Он способен развернуть через реку мост длиной 250 метров, пишет RT.
Напомним, большую часть понтонно-мостовых соединений в армии расформировали в 1989 году. Ремонтно-восстановительные подразделения упразднили позже, в 2008 году, при главе Минобороны Анатолии Сердюкове.
Ранее стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал в эфире НСН, для чего понадобился новый патрон.
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