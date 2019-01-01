Армия и флот

Эксперт рассказал, зачем Минобороны понадобился новый патрон

17 мая21:25
Георгий Гагарин

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», рассказал в эфире НСН о новой разработке.

Новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum разрабатывает Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех»). Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал гендиректор учреждения Альберт Баков.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал в эфире НСН, для чего понадобился новый патрон.

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«У нас в таком калибре не делали раньше патронов. Ни снайперских, ни обычных. А сейчас Минобороны заказало опытно-конструкторскую разработку по созданию перспективных снайперских комплексов. Рассматривается один из вариантов таких комплексов под специальный патрон калибра .338. Для вооруженных сил оружия и боеприпасов с таким калибром прежде не делалось. В частном порядке делали разные компании – Lobaev Arms, Orsis. Такой патрон должен обеспечить не дальность стрельбы, а ее кучность. В этом вопрос, в дальности прямого выстрела», - пояснил он.

Отметим, что такие патроны в нашей стране не разрабатывались с 1974 года.

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