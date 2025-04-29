Лукашенко прибыл в Волгоград, где встретится с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Волгоград, политик проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Лукашенко и Путин примут участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие - общее будущее», нацеленного на сохранение и защиту исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
«Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане», - указали в пресс-службе.
Также ожидается отдельная встреча белорусского и российского президентов. Лукашенко и Путин обсудят развитие двустороннего сотрудничества, обстановку в регионе, международную повестку.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко 9 мая посетит мероприятия в честь Дня Победы в Москве, пишет RT.
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