Лукашенко прибыл в Волгоград, где встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Волгоград, политик проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Лукашенко и Путин примут участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие - общее будущее», нацеленного на сохранение и защиту исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

«Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане», - указали в пресс-службе.

Также ожидается отдельная встреча белорусского и российского президентов. Лукашенко и Путин обсудят развитие двустороннего сотрудничества, обстановку в регионе, международную повестку.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко 9 мая посетит мероприятия в честь Дня Победы в Москве, пишет RT.

