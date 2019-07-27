Телефон для военных заподозрили в неспособности ловить связь

В России появился первый мобильный телефон для военных. Его выпустил отечественный бренд BQ, лишив всех излишних функций — в аппарате нет выхода в интернет, диктофона и камеры. Он предназначен исключительно для связи и имеет повышенную прочность. Кроме того, гаджет выполнен в милитаристском стиле и носит имя BQ 2432 Tank SE. Также модель обладает привлекательной ценой, купить её можно всего за 1690 рублей.

Креативным назвал изобретение в эфире НСН шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Однако, эксперт усомнился, что подобная модель сможет выполнять основную функцию в отдалённых регионах страны, где до сих пор может отсутствовать сотовое покрытие.

«BQ — негромкий бренд, но, говорят, работают они хорошо. Выдумка хорошая, креативная. И цена хорошая, даже рядовому по карману. Это для того, чтобы на службе можно было иметь связь со всеми — начиная с родных и заканчивая руководством. Я впервые слышу о таком варианте мобильного аппарата, но, думаю, он найдёт свой рынок сбыта. Хотя во многих краях, где служат, не везде есть и связь мобильная. Если это тайга или отдалённый гарнизон, или точка, это ещё вопрос. У нас покрытие сотовое не везде», — напомнил Букштейн.