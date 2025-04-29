У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски
29 апреля 202512:00
Обыски проводятся у вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
По данным агентства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности не уточняются.
Чиновник занимает пост замглавы Краснодара с августа 2024 года. Нетреба координирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности, правопорядка.
Ранее обыски прошли в Министерстве здравоохранения Ульяновской области по уголовному делу из-за халатности при обеспечении лекарствами, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru