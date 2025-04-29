У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски

Обыски проводятся у вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности не уточняются.

Чиновник занимает пост замглавы Краснодара с августа 2024 года. Нетреба координирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности, правопорядка.

Ранее обыски прошли в Министерстве здравоохранения Ульяновской области по уголовному делу из-за халатности при обеспечении лекарствами, пишет RT.

