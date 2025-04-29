СМИ: В ДТП в Турции пострадали 18 российских туристов

Автобус с туристами из России перевернулся в Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Транспортное средство следовало из аэропорта Антальи в город Сиде, водитель потерял управление в Манавгате. Транспортное средство съехало в кювет в теплицы, и завалилось набок.

По предварительным данным, пострадали 18 из 25 находившихся в салоне россиян. Они доставлены в медучреждения, их жизни ничего не угрожает. Также получил травмы водитель автобуса.

Ранее во Владимирской области автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся, пострадали 35 человек, пишет RT.

