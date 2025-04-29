СМИ: В ДТП в Турции пострадали 18 российских туристов
29 апреля 202511:46
Автобус с туристами из России перевернулся в Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Транспортное средство следовало из аэропорта Антальи в город Сиде, водитель потерял управление в Манавгате. Транспортное средство съехало в кювет в теплицы, и завалилось набок.
По предварительным данным, пострадали 18 из 25 находившихся в салоне россиян. Они доставлены в медучреждения, их жизни ничего не угрожает. Также получил травмы водитель автобуса.
Ранее во Владимирской области автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся, пострадали 35 человек, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru