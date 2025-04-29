В Красноярском крае начали проверку после смерти замначальника ГУФСИН региона
Проверка проводится по факту смерти замначальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю Игоря Рожнева. Об этом заявили в ГСУ Следственного комитета по краю и Хакасии.
Ранее СМИ сообщили, что в Красноярске обнаружили тело Рожнева. Предположительно, он покончил с собой.
«Следователи СК проводят проверку», - рассказали в региональном ведомстве.
Специалисты устанавливают обстоятельства смерти Рожнева.
Ранее стало известно, что в Москве нашли тело 37-летнего кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ Олега Николаева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru