В Красноярском крае начали проверку после смерти замначальника ГУФСИН региона

Проверка проводится по факту смерти замначальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю Игоря Рожнева. Об этом заявили в ГСУ Следственного комитета по краю и Хакасии.

Ранее СМИ сообщили, что в Красноярске обнаружили тело Рожнева. Предположительно, он покончил с собой.

«Следователи СК проводят проверку», - рассказали в региональном ведомстве.

Специалисты устанавливают обстоятельства смерти Рожнева.

Ранее стало известно, что в Москве нашли тело 37-летнего кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ Олега Николаева.

