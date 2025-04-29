В Аргентине опубликовали документы о пребывании в стране нациста Йозефа Менгеле

Власти Аргентины обнародовали рассекреченные документы о нацистах, которые сбежали в страну после Второй мировой войны. Архив опубликован на правительственном сайте.

Уточняется, что там также есть досье на немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей.

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В описании архива говорится, что свод включает более 1850 документов, собранных в семь досье.

В марте председатель аргентинского правительства Гильермо Франкос заявил, что глава страны Хавьер Милей поручил обнародовать документы о бежавших в республику нацистах по просьбе американского сенатора.

Ранее в Германии историк Мирко Кюн заявил, что обнаружил подземный ангар, построенный нацистами во время Второй мировой войны с использованием труда военнопленных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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