В Аргентине опубликовали документы о пребывании в стране нациста Йозефа Менгеле
Власти Аргентины обнародовали рассекреченные документы о нацистах, которые сбежали в страну после Второй мировой войны. Архив опубликован на правительственном сайте.
Уточняется, что там также есть досье на немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей.
В описании архива говорится, что свод включает более 1850 документов, собранных в семь досье.
В марте председатель аргентинского правительства Гильермо Франкос заявил, что глава страны Хавьер Милей поручил обнародовать документы о бежавших в республику нацистах по просьбе американского сенатора.
Ранее в Германии историк Мирко Кюн заявил, что обнаружил подземный ангар, построенный нацистами во время Второй мировой войны с использованием труда военнопленных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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