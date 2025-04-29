В Аргентине опубликовали документы о пребывании в стране нациста Йозефа Менгеле

Власти Аргентины обнародовали рассекреченные документы о нацистах, которые сбежали в страну после Второй мировой войны. Архив опубликован на правительственном сайте.

Уточняется, что там также есть досье на немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей.