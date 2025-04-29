Полуфинал Лиги чемпионов в Барселоне может не состояться из-за проблем с электричеством
Запланированный на 30 апреля матч Лиги Чемпионов между местной «Барселоной» и миланским «Интером» могут перенести на другую дату из-за проблем с электричеством в Испании, сообщает местное издание El Desmarque.
Уточняется, что сейчас непонятно, сможет ли итальянская команда вовремя прибыть на игру, так как аэропорты работают нестабильно. Многие рейсы уже были отменены из-за мер безопасности.
В Испании уже был отменен матч второго дивизиона страны между «Альмерией» и «Расингом» 28 апреля. Организаторы не смогли гарантировать стабильную работу оборудования на стадионе из-за последствий отключения света.
Ранее сообщалось, что Испания потеряла 1 млрд евро из-за отключения электроэнергии, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru