В России заявили о готовности к запуску отрасли беспилотных авиационных систем

Новая отрасль по созданию беспилотных авиационных систем появится в России. О готовности к ее старту заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске, информирует ТАСС.

В России появится комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

«Мы готовы к старту новой отрасли», — цитирует Белоусова RT.

По словам первого вице-премьера, в России возможно производство практически всей линейки беспилотных авиационных систем на уровне образцов.

По словам Белоусова, отечественные образцы БПЛА соответствуют мировым и даже превышают мировой уровень. Так, российские производители двигателей востребованы и за границей. Также первый вице-премьер России отметил необходимость большой работы, которая предстоит в отрасли БАС , пишут «Известия».

Ранее РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика сообщило, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гастелло», который конструкторы создавали в соответствии с запросами участников специальной военной операции (СВО), поступил в производство.

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ФОТО: РИА Новости
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