В России заявили о готовности к запуску отрасли беспилотных авиационных систем
Новая отрасль по созданию беспилотных авиационных систем появится в России. О готовности к ее старту заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске, информирует ТАСС.
«Мы готовы к старту новой отрасли», — цитирует Белоусова RT.
По словам первого вице-премьера, в России возможно производство практически всей линейки беспилотных авиационных систем на уровне образцов.
По словам Белоусова, отечественные образцы БПЛА соответствуют мировым и даже превышают мировой уровень. Так, российские производители двигателей востребованы и за границей. Также первый вице-премьер России отметил необходимость большой работы, которая предстоит в отрасли БАС , пишут «Известия».
Ранее РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика сообщило, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гастелло», который конструкторы создавали в соответствии с запросами участников специальной военной операции (СВО), поступил в производство.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России заявили о готовности к запуску отрасли беспилотных авиационных систем
- Финальный аккорд. Музыканты и зрители оценили вайб «Молодых ветров»
- Захарова прокомментировала установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве
- В США предупредили о скором отказе от Украины
- Российская авиация уничтожила пункты дислокации двух украинских бригад
- В Курской области ВСУ обстреляли деревню
- В Брянской области уничтожены БПЛА
- Астроном оценил вероятность успеха российской миссии «Луна-25»
- Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в своей речи о бомбардировке Хиросимы
- Россия уничтожила «Ланцетами» две единицы украинской бронетехники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru