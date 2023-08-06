В России заявили о готовности к запуску отрасли беспилотных авиационных систем

«Мы готовы к старту новой отрасли», — цитирует Белоусова RT.

По словам первого вице-премьера, в России возможно производство практически всей линейки беспилотных авиационных систем на уровне образцов.

По словам Белоусова, отечественные образцы БПЛА соответствуют мировым и даже превышают мировой уровень. Так, российские производители двигателей востребованы и за границей. Также первый вице-премьер России отметил необходимость большой работы, которая предстоит в отрасли БАС , пишут «Известия».

Ранее РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика сообщило, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гастелло», который конструкторы создавали в соответствии с запросами участников специальной военной операции (СВО), поступил в производство.



