СМИ: В России начали производство дронов «Гастелло» по запросам участников СВО

При создании беспилотника применили технологию First Person View (FPV, вид от первого лица). Оператор считывает изображение с видеокамеры дрона благодаря монитору, видеошлему или видеоочкам.

Первые партии способного работать и в темное время суток БПЛА составят 5 тысяч штук. Пока дроны «Гастелло» на 30% состоят из комплектующих российского производства, но планируется повысить этот уровень до 95%.

БПЛА назван в честь советского летчика Николая Францевича Гастелло, который на подбитом самолете протаранил колонну противника. Смертельный подвиг он совершил 26 июня 1941.





