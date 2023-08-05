СМИ: В России начали производство дронов «Гастелло» по запросам участников СВО
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гастелло», который конструкторы создавали в соответствии с запросами участников специальной военной операции (СВО), поступил в производство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика.
При создании беспилотника применили технологию First Person View (FPV, вид от первого лица). Оператор считывает изображение с видеокамеры дрона благодаря монитору, видеошлему или видеоочкам.
Первые партии способного работать и в темное время суток БПЛА составят 5 тысяч штук. Пока дроны «Гастелло» на 30% состоят из комплектующих российского производства, но планируется повысить этот уровень до 95%.
БПЛА назван в честь советского летчика Николая Францевича Гастелло, который на подбитом самолете протаранил колонну противника. Смертельный подвиг он совершил 26 июня 1941.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru