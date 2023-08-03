В России предложено давать отсрочку IT-специалистам без высшего образования

Еще одна инициатива ведомства – расширение списка вузовских специальностей для отсрочки. Она возникла из-за жалоб крупнейших российских IT-компаний на нехватку специалистов на рынке труда.

В настоящее время предложения рассматривает Минобороны. Если они будут поддержаны, то кабмин РФ поручит внести соответствующие изменения в постановление об отсрочке.

Власти синхронно повышают верхние границы призывного возраста и нахождения в запасе, отметил в эфире НСН юрист Иван Самарин. По его словам, создаются условия для резкого увеличения количества военнослужащих.

