В России предложено давать отсрочку IT-специалистам без высшего образования

Минцифры обратилось в российское правительство с инициативой о выдаче отсрочки от военной службы IT-специалистам, которые имеют среднее профильное образование, сообщают «Известия».

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Еще одна инициатива ведомства – расширение списка вузовских специальностей для отсрочки. Она возникла из-за жалоб крупнейших российских IT-компаний на нехватку специалистов на рынке труда.

В настоящее время предложения рассматривает Минобороны. Если они будут поддержаны, то кабмин РФ поручит внести соответствующие изменения в постановление об отсрочке.

Власти синхронно повышают верхние границы призывного возраста и нахождения в запасе, отметил в эфире НСН юрист Иван Самарин. По его словам, создаются условия для резкого увеличения количества военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ОбразованиеОтсрочка От Армии

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