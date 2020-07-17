В России назвали недостатки “супер-пупер ракеты” Трампа
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал НСН, чем гиперзвуковое оружие РФ лучше, чем у США.
Испытания гиперзвукового оружия, которое президент США Дональд Трамп назвал «супер-пупер ракетой», прошли в марте над Тихим океаном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Американский лидер рассказал, что ракета будет в 17 раз быстрее существующих в США и в три раза быстрее аналогов в России и Китае. Вместе с тем CNN отмечает, что Москва и Пекин уже имеют в своём арсенале гиперзвуковые ракеты, а США, скорее всего, не получат их на вооружение раньше 2023 года.
Создать высокоскоростную ракету - не проблема, дело в возможности маневрирования и самонаведения, рассказал в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Разогнать летательный аппарат до 20-30 скоростей звука - не проблема. “Авангард” летит 20 скоростей звука. Любая межконтинентальная баллистическая ракета, чтобы она полетела на 12 тысяч километров, должна иметь не меньше 20, а то и 25 скоростей звука. Иначе она просто не полетит. Проблема - в возможности маневра», - подчеркнул военный специалист.
По его словам, российские гиперзвуковые ракеты получили эту характеристику благодаря советским наработкам в аэродинамике.
«На таких скоростях маневрирование предполагает очень большие нагрузки, совершенно по-другому работают аэродинамические рули. Для этого нужны значительные успехи в сфере аэродинамики. А здесь СССР всегда обходил весь мир, - напомнил Сивков. - В годы войны наш истребитель Як-3 имел двигатель мощностью 1300 лошадиных сил и разгонялся до скорости 670 километров в час. Американцы, чтобы получить такую же скорость, ставили двигатель мощностью в 2 тысячи лошадиных сил. Мы имеем возможность создать хорошо маневрирующую аэробаллистическую ракету типа “Авангард” и гиперзвуковую "Кинжал" еще с того советского задела, которого у американцев нет».
Второе, чего нет у американской гиперзвуковой ракеты, как отметил Сивков, самонаведение.
«Ракета, которая идет с такой скоростью, имеет в носовой части ионную нишу. Воздух в результате невероятно сильного сжатия разогревается до таких температур, что происходит его ионизация. То есть возникает огненная сфера. Эта ионная сфера не пропускает радиоволны, и здесь возникает проблема: как обеспечить самонаведение. У нас эта проблема решена. А американцы ее решить до сих пор не смогли. Поэтому американцы сегодня могут создать гиперзвуковую ракету, которая будет летать и поражать какие-то назначенные им наземные цели на большой дальности. Но по подвижным целям, предполагающим маневрирование ракеты на завершающем участке самонаведения, они пока создать не могут. У них в головке самонаведения нет соответствующей аэродинамики», - подчеркнул член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Сивков полагает, что именно из-за превосходящих характеристик российского гиперзвукового оружия Вашингтон и добивается заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
«Поэтому США сейчас добиваются, чтобы условием заключения договора СНВ-3 стало включение в него нашего гиперзвукового оружия», - добавил эксперт.
Ранее Сивков в эфире НСН назвал российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» уникальным оружием.
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