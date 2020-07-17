В России назвали недостатки “супер-пупер ракеты” Трампа

Испытания гиперзвукового оружия, которое президент США Дональд Трамп назвал «супер-пупер ракетой», прошли в марте над Тихим океаном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Американский лидер рассказал, что ракета будет в 17 раз быстрее существующих в США и в три раза быстрее аналогов в России и Китае. Вместе с тем CNN отмечает, что Москва и Пекин уже имеют в своём арсенале гиперзвуковые ракеты, а США, скорее всего, не получат их на вооружение раньше 2023 года.

Создать высокоскоростную ракету - не проблема, дело в возможности маневрирования и самонаведения, рассказал в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Разогнать летательный аппарат до 20-30 скоростей звука - не проблема. “Авангард” летит 20 скоростей звука. Любая межконтинентальная баллистическая ракета, чтобы она полетела на 12 тысяч километров, должна иметь не меньше 20, а то и 25 скоростей звука. Иначе она просто не полетит. Проблема - в возможности маневра», - подчеркнул военный специалист.

По его словам, российские гиперзвуковые ракеты получили эту характеристику благодаря советским наработкам в аэродинамике.

«На таких скоростях маневрирование предполагает очень большие нагрузки, совершенно по-другому работают аэродинамические рули. Для этого нужны значительные успехи в сфере аэродинамики. А здесь СССР всегда обходил весь мир, - напомнил Сивков. - В годы войны наш истребитель Як-3 имел двигатель мощностью 1300 лошадиных сил и разгонялся до скорости 670 километров в час. Американцы, чтобы получить такую же скорость, ставили двигатель мощностью в 2 тысячи лошадиных сил. Мы имеем возможность создать хорошо маневрирующую аэробаллистическую ракету типа “Авангард” и гиперзвуковую "Кинжал" еще с того советского задела, которого у американцев нет».