Хватит и одной «ужасной» ракеты: США предложено пугать «Посейдоном»

«Насчет «Посейдона» однозначно нет. Это мощное средство, которое позволит решать стратегические задачи, которое позволяет нанести США неприемлемый ущерб буквально несколькими боеголовками. Она не подпадает под баллистические крылатые ракеты, под другие виды стратегических вооружений, которые прописаны в СНВ-3», - отметил Сивков.

Однако, что касается «Буревестника», он согласен с Биллингсли. «По моему твердому убеждению, этот проект не надо было начинать. Потому что ракета с ядерной энергетической установкой с оперативной точки зрения полная бессмыслица. Поэтому от «Посейдона» отказываться нельзя однозначно. А от ракеты нужно отказываться как можно скорее. Стоимость ее будет космическая», - подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, сейчас США создают обстановку, чтобы не допустить перезаключения договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. «Причина простая: США утратили все рычаги удержания своего доминирования в мире. У них остался единственный инструмент – это ядерный шантаж. Чисто морскими силами, в которых они доминируют, решать задачи на суше невозможно. Поэтому нужно иметь подавляющее превосходство в ядерных силах. Этим сейчас американцы и занимаются. Но для превосходства нужно отказаться от всех договоров. Ставка на то, что Россия не выдержит гонки, темпов производства ядерных вооружений в США. Следующим шагом они откажутся от договора о демилитаризации космоса, будут развертывать ядерные вооружения в космосе. И откажутся от договора о запрете ядерных испытаний», - предположил собеседник НСН.

Ранее, говоря о гиперзвуковой ракете «Кинжал», Константин Сивков в эфире НСН назвал ее уникальным оружием.

