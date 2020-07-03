Хватит и одной «ужасной» ракеты: США предложено пугать «Посейдоном»
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН оценил предложение представителя Трампа закрыть проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон».
Закрыть проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» призвал Россию в своем твиттере спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он подчеркнул, что это «ужасные проекты», так как несут опасность радиационного заражения. Биллингсли напомнил, что повышение уровня радиации в Швеции, зафиксированное в июне, может быть связано с испытаниями российского ядерного оружия, в том числе «Буревестника» или «Посейдона».
«Большая трата денег впустую», - написал Биллингсли. Кроме того, добавил он, эти ракеты не охватывает Соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Они должны быть включены в новый договор, считает спецпредставитель американского президента.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН оценил предложение американца закрыть проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон».
«Насчет «Посейдона» однозначно нет. Это мощное средство, которое позволит решать стратегические задачи, которое позволяет нанести США неприемлемый ущерб буквально несколькими боеголовками. Она не подпадает под баллистические крылатые ракеты, под другие виды стратегических вооружений, которые прописаны в СНВ-3», - отметил Сивков.
Однако, что касается «Буревестника», он согласен с Биллингсли. «По моему твердому убеждению, этот проект не надо было начинать. Потому что ракета с ядерной энергетической установкой с оперативной точки зрения полная бессмыслица. Поэтому от «Посейдона» отказываться нельзя однозначно. А от ракеты нужно отказываться как можно скорее. Стоимость ее будет космическая», - подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, сейчас США создают обстановку, чтобы не допустить перезаключения договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. «Причина простая: США утратили все рычаги удержания своего доминирования в мире. У них остался единственный инструмент – это ядерный шантаж. Чисто морскими силами, в которых они доминируют, решать задачи на суше невозможно. Поэтому нужно иметь подавляющее превосходство в ядерных силах. Этим сейчас американцы и занимаются. Но для превосходства нужно отказаться от всех договоров. Ставка на то, что Россия не выдержит гонки, темпов производства ядерных вооружений в США. Следующим шагом они откажутся от договора о демилитаризации космоса, будут развертывать ядерные вооружения в космосе. И откажутся от договора о запрете ядерных испытаний», - предположил собеседник НСН.
Ранее, говоря о гиперзвуковой ракете «Кинжал», Константин Сивков в эфире НСН назвал ее уникальным оружием.
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