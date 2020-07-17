В США рассказали об испытаниях одобренной Трампом «супер-пупер ракеты»

Испытания гиперзвукового оружия, которое президент США Дональд Трамп в мае назвал «супер-пупер-ракетой», прошли в марте над Тихим океаном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Защититься от такой ракеты очень сложно, поскольку к высокой скорости полёта добавляется неопределённость траектории, рассказал собеседник телеканала. По его словам, Трамп интересуется разработками гиперзвукового оружия и поддерживает их.

Американский лидер рассказал о «супер-пупер-ракете» а церемонии представления нового флага Космических сил США, передаёт RT. По словам Трампа, она будет в 17 раз быстрее существующих в США и в три раза быстрее аналогов в России и Китае.

В то же время, как отмечает CNN, Москва и Пекин уже имеют в своём арсенале гиперзвуковые ракеты, а США вряд ли получат их на вооружение раньше 2023 года.

