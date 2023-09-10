В России намерены возобновить производство «летающих танков»
Генеральный директор предприятия Александр Потапов заявил о том, что корпорация «Уралвагонзавод» намерена возобновить производство «летающих» боевых танков Т-80. Такой комментарий он дал журналистам телеканала «Звезда».
Потапов раскрыл соответствующее поручение Минобороны России. По словам Потапова, в концерне прорабатывают связанные с запуском производства вопросы с министерством промышленности и торговли. Возобновление сборки танков потребует новых мощностей.
Советская армия получила на вооружение Т-80 в 1976 году. В ходе модернизаций машина получила единую газотурбинную силовую установку. Благодаря этому танк развивает скорость до 80 километров в час, за что и получил название «летающий».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России намерены возобновить производство «летающих танков»
- Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице
- Под Белгородом сбили беспилотник самолетного типа
- Участники второго розыгрыша «Миллиона призов» начали получать выигранные баллы
- Лавров опроверг заявления о «сдаче» Карабаха Баку
- Лавров резко прокомментировал инициативу подключить РСХБ к SWIFT для зерновой сделки
- Лавров рассказал о подготовке предложений Индии для инвестирования рупий
- Общественный штаб по наблюдению за выборами: Третий день голосования проходит штатно
- Беспилотник ВСУ ударил по избирательному участку в Запорожской области
- СМИ: Байден досрочно завершил улетел с саммита G20 в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru