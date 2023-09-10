В России намерены возобновить производство «летающих танков»

Генеральный директор предприятия Александр Потапов заявил о том, что корпорация «Уралвагонзавод» намерена возобновить производство «летающих» боевых танков Т-80. Такой комментарий он дал журналистам телеканала «Звезда».

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Потапов раскрыл соответствующее поручение Минобороны России. По словам Потапова, в концерне прорабатывают связанные с запуском производства вопросы с министерством промышленности и торговли. Возобновление сборки танков потребует новых мощностей.

Советская армия получила на вооружение Т-80 в 1976 году. В ходе модернизаций машина получила единую газотурбинную силовую установку. Благодаря этому танк развивает скорость до 80 километров в час, за что и получил название «летающий».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Военная ТехникаУралвагонзаводТанки

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