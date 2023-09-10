СМИ: Украина несет тяжелые потери до использования РФ всей военной мощи

Украинские солдаты несут невосполнимые потери, при том, что Россия еще не задействовала всю свою военную мощь, сообщает Berliner Zeitung.

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Вооруженные силы Украины теряют как живую силу, так и технику, при этом не добившись серьезных успехов. Москва, напротив, еще не развернула основную часть своих военных сил.

Состояние армии Украины настолько тяжелое, что запланированные поставки оружия Запада не восполнят огромные кадровые потери.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ сдаются из-за приказов идти на смертельный штурм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУ

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