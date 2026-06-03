Губернатор Севастополя: Бензин будет отсутствовать до обеда 3 июня

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что с ночи на 3 июня и до первой половины дня отпуск автомобильного топлива всех марок будет производиться только для оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.

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По его словам, соответствующее решение принято на оперативном совещании. Утром 3 июня продолжится подвоз бензина, и «ориентировочно с обеда (~14:00)» топливо вернётся в продажу. Глава региона призвал жителей не занимать очереди и не стоять у АЗС ночью и утром.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о распределении топлива между Крымом и Севастополем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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