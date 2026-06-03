Губернатор Севастополя: Бензин будет отсутствовать до обеда 3 июня

По его словам, соответствующее решение принято на оперативном совещании. Утром 3 июня продолжится подвоз бензина, и «ориентировочно с обеда (~14:00)» топливо вернётся в продажу. Глава региона призвал жителей не занимать очереди и не стоять у АЗС ночью и утром.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о распределении топлива между Крымом и Севастополем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

