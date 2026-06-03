Мантуров: МС-21 будет прямым конкурентом А320
3 июня 202604:30
Денис Постольский
Российский авиалайнер МС-21 получит укороченную версию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
По его словам, это произойдет после 2028 года. Самолет будет прямым конкурентом европейского Airbus 320. «Такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам», - указал Мантуров.
Ранее глава «Ростеха» Сергея Чемезова заявил президенту РФ Владимиру Путину о переносе сертификации МС-21, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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