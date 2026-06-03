У Azur Air вышла из строя треть парка самолетов

Росавиация не допустила к полётам три из девяти авиалайнеров крупнейшего чартерного авиаперевозчика в России Azur Air, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ядрова.

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По его словам, это произошло из-за выявленных отклонений в параметрах двигателей самолетов. Проблемы были обнаружены по итогам бороскопии. Уточняется, что приказ о снятии ограничений с сертификата перевозчика может быть подписан уже в ближайшие дни.

12 марта Росавиация объявила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air. Ведомство установило, что он будет действовать до 8 июня 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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