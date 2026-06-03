АТОР: Отели Сочи пустуют из-за тревожности туристов

Цены на размещение снижаются уже четвёртый месяц подряд. В мае этот показатель упал на 15,4%. Авиабилеты подешевели на 20%, но загрузка гостиниц продолжает падать. В январе–апреле она сократилась на 14,2% на побережье. Отельеры вынуждены снижать тарифы, чтобы привлечь хоть какой-то поток гостей, но пока это не спасает ситуацию.

Эксперты связывают это с рядом факторов. Первый — транспортная неопределённость: ограничения в работе аэропортов юга России из-за плана «Ковер» заставляют туристов сомневаться в надёжности поездки. Второй — погода: холодный май и начало июня, когда море ещё не прогрелось, а воздух едва достигал +20 градусов. Третий — рост конкуренции внутри края: Анапа, ориентированная на автотуристов, перетягивает на себя часть спроса.

Член экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Андрей Шишкин отмечает, что текущая загрузка у большинства объектов составляет 25–30%, в лучшем случае — 40%. Лучше других чувствуют себя отели 3*, которые выбирают туристы, внимательно считающие бюджет.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин прогнозирует, что по итогам сезона Сочи может потерять 15–20% турпотока, а средние цены в гостиницах снизятся примерно на 5,2% по итогам года.

Сегодня отдохнуть в Абхазии в отеле 4 звезды 10 дней стоит на 70-80 тысяч дешевле, чем в таком же отеле Сочи. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

